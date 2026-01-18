Медведчук: ЕС беднеет и разрушается, но Путин предлагает Брюсселю диалог

Глава движения "Другая Украина" отметил, что Европа потеряла российские рынки и дешевые энергоносители

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Mihai Barbu

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Евросоюз из-за действий своих политиков стремительно беднеет и разрушается, но даже в этом случае президент России Владимир Путин предлагает Брюсселю диалог. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Европейские политики мечутся, пугают военным контингентом [на Украине], который войдет после подписания мирного соглашения, но эти условия заранее неприемлемы и чреваты продолжением войны, поэтому в Москве категорически отвергаются. Европа потеряла российские рынки, дешевые энергоносители и другие стратегические интересы исключительно по некомпетентности и ограниченности своих политиков. Европа стремительно беднеет и разрушается", - отметил Медведчук.

"Несмотря на это, президент России Владимир Путин, как мы знаем, 15 января 2026 года выразил надежду на восстановление отношений со странами Европы на основе взаимоуважения национальных интересов", - добавил он.

Медведчук также обратил внимание на слова Путина о готовности РФ к восстановлению "необходимого уровня" отношений с Европой и открытости к сотрудничеству "со всеми без исключения" европейскими странами. "Россия хочет скорейшего мира на Украине, предлагая для этого создать новую архитектуру безопасности в Европе на основе ранее сделанных предложений, и тут есть огромное поле для переговоров, куда дверь для европейских политиков всегда открыта", - заключил политик.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:05 мск.