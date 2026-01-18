Венгерский аналитик Кошкович призвал Каллас уйти в отставку

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Isabel Infantes/ Pool via AP

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Ведущий сотрудник венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал главу дипломатической службы Евросоюза Каю Каллас оставить свою должность.

"Кая... Сделай всем одолжение и уйди в отставку", - написал он в X.

Ранее глава дипслужбы ЕС призвала США решать вопросы о пошлинах в отношении стран - членов Североатлантического альянса за Гренландию "внутри НАТО" и не отвлекаться от конфликта на Украине.