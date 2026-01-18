Мелони подтвердила, что Италия получила приглашение в "Совет мира" по Газе

Рим может сыграть роль первого плана, считает премьер-министр Италии

РИМ, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что получила приглашение войти в "Совет мира", который будет заниматься вопросами управления палестинским сектором Газа. Этот орган создается по инициативе президента США Дональда Трампа.

"Нас пригласили. Думаю, что Италия может сыграть роль первого плана, и мы готовы внести свой вклад в построение мира", - сказала она в Сеуле, где находится с визитом, во время пресс-подхода, трансляцию которого вела пресс-служба главы итальянского правительства.

Ранее Мелони заявляла, что Рим ожидает официального объявления Вашингтоном состава "Совета мира".

На этой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".