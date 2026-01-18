Спикер Палаты представителей заявил, что США не собираются воевать с Ираном

Майк Джонсон считает, что Конгресс далек от объявления войны исламской республике

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются объявлять войну Ирану из-за подавления беспорядков в исламской республике. Об этом заявил спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Роль Конгресса в нашей конституционной системе заключается в том, чтобы объявлять войну. Я не думаю, что мы близки к этому", - сказал он.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава МИД республики Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Иранские власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.