Спикер Палаты представителей США отверг военную интервенцию в Гренландию

Будут использованы дипломатические каналы, считает Майк Джонсон

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал маловероятным вариант американской военной интервенции в Гренландию для установления контроля над островом.

"Я не ожидаю увидеть военную интервенцию в Гренландию. Там живет небольшое число людей. Я думаю, что будут использованы дипломатические каналы. Назначение президентского посланника [по Гренландии] говорит об этом", - заявил Джонсон в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

21 декабря американский президент Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД страны.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.