Мелони назвала ошибкой введение США пошлин за Гренландию

Итальянский премьер подчеркнула, что ситуация вокруг Гренландии должна рассматриваться в плоскости НАТО

РИМ, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибкой увеличение торговых пошлин со стороны Соединенных Штатов в отношении европейских стран, решивших сделать вклад в обеспечении безопасности Гренландии на фоне притязаний на остров президента США Дональда Трампа. В ходе пресс-подхода в Сеуле, где она находится с визитом, глава итальянского правительства сообщила, что разговаривала с Трампом, и считает ситуацию вокруг Гренландии результатом недопонимания и недостаточно ясной коммуникации сторон.

"Увеличение пошлин в отношении стран, которые решили сделать вклад в обеспечение безопасности Гренландии, считаю ошибкой и не разделяю такого подхода. Я разговаривала с Дональдом Трампом и сказала об этом. Я разговаривала и с генсеком НАТО, а также собираюсь разговаривать с европейскими партнерами. Есть проблема недопонимания и коммуникации, поскольку инициатива стран ЕС [о направлении военных в Гренландию] не должна восприниматься в антиамериканском ключе", - сказала Мелони. Пресс-подход транслировала пресс-служба главы итальянского правительства.

Итальянский премьер подчеркнула, что ситуация вокруг Гренландии должна рассматриваться в плоскости НАТО. Она разделяет "озабоченность" США по поводу региона, "ключевого со стратегический точки зрения" и для Европы. "Поэтому необходимо работать вместе, вернуться к диалогу и не допускать эскалации", - указала Мелони.

Как объявил ранее Трамп в соцсети Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").