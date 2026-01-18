Kyodo: премьер Японии может посетить США, чтобы обсудить с Трампом подходы к КНР

По данным агентства, в качестве возможной даты рассматривается 20 марта

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует посетить в марте США, чтобы встретиться с американским президентом Дональдом Трампом и согласовать с ним политику в отношении Китая до того, как президент США совершит в апреле визит в КНР. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Kyodo.

По его данным, в качестве возможной даты рассматривается 20 марта. Однако, как указывает агентство, визит в США может быть вообще отменен в свете результатов досрочных выборов в ключевую нижнюю палату парламента Японии или перенесен в зависимости от хода обсуждения проекта бюджета на 2026 финансовый год.

На встрече лидеры, как ожидается, обсудят усиление потенциала сдерживания японско-американского альянса в отношении Китая и КНДР, которые, по мнению Токио и Вашингтона, укрепляют свою военную мощь. Кроме того, стороны затронут тему японских инвестиций в США и сотрудничества в области укрепления цепочек поставок редкоземельных элементов. По завершении встречи может быть принят итоговый совместный документ, отмечает Kyodo.

Такаити, как считают наблюдатели, стремится заручиться поддержкой Трампа по вопросу нынешнего конфликта Японии и КНР. Он возник после того, как глава правительства в ноябре в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону".

Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в его внутренние дела. КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, ввел экономические санкции против Японии, ограничил контакты с ней на различных уровнях, а также призвал своих граждан не совершать туристические поездки в эту страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством государств, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.