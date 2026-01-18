В МИД Нидерландов назвали шантажом угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Нидерланды "были удивлены" таким шагом президента США, подчеркнул и.о. министра иностранных дел Давид ван Вил

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные торговые пошлины в отношении европейских стран с целью добиться согласия на передачу Гренландии Соединенным Штатам.

"Это шантаж, и в этом нет необходимости. Это никак не помогает ни НАТО, ни самой Гренландии", - заявил он в эфире телепередачи WNL op Zondag. По словам ван Вила, Нидерланды "были удивлены" таким шагом Трампа, в особенности на фоне того, что отправка европейскими странами военнослужащих в Гренландию для подготовки учений "задумывалась как часть позитивной повестки".

Ван Вил отметил, что участие европейских стран в учениях НАТО в Гренландии "призвано показать серьезное отношение к вопросам безопасности". "Учения планировались давно, сейчас к ним просто присоединилось больше стран. Фактически объяснить введение пошлин невозможно. Это не то, как союзники должны обращаться друг с другом", - считает он.

Как объявил 17 января американский лидер через Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали соглашение о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.