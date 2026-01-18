Сийярто: Венгрия говорит "нет" вступлению Украины в ЕС

Глава венгерского МИД напомнил, что вступление в Евросоюз новых членов возможно только на основе консенсуса

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии не меняет свою позицию по Украине и не допустит ее поспешного вступления в Евросоюз, несмотря на давление со стороны Брюсселя. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

"Мы никогда не боялись сказать "нет" Брюсселю, и мы также скажем "нет" членству Украины [в ЕС]", - заверил министр. Он подчеркнул, что на Украине продолжается вооруженный конфликт и поэтому ее присоединение к сообществу "принесет пламя войны на весь континент".

Сийярто также напомнил, что в соответствии с договором о Европейском союзе вопрос о вступлении в него новых членов может быть решен только на основе консенсуса, а без согласия Венгрии этого не произойдет.

Ранее венгерское правительство неоднократно заявляло, что ускоренное присоединение Украины к ЕС разрушит европейскую экономику и может привести к прямому военному столкновению с Россией.