Украинский бизнесмен рассказал, что давал взятки экс-главе СБУ Баканову

Коррупция в СБУ носила системный характер, заявил Сергей Ваганян

Иван Баканов © Pavlo Gonchar/ SOPA Images/ ZUMA Wire via Reuters connect

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки занимавшему в 2019-2022 годах пост председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Взятки в ведомстве брали за содействие бизнесу или давление на бизнесменов, кадровые назначения.

"Я был частью команды Баканова и [тогдашнего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея] Наумова, частью команды СБУ. С самого начала мы работали с Бакановым и Наумовым. <...> С представителями руководительского состава СБУ - как центрального аппарата, так и областных управлений - было взаимодействие, финансовая спецоперация. Я платил им со своей прибыли от экспорта зерна", - сказал Ваганян в интервью на Youtube-канале экс-депутата Борислава Березы, близкого к бывшему президенту Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Бизнесмен уточнил, что он покупал автомобили, в том числе бронированные, объекты недвижимости для Наумова и Баканова. В подтверждение своих слов Ваганян обнародовал материалы, которые, как он утверждает, были сняты скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Баканову.

По словам Ваганяна, коррупция в СБУ носила системный характер. Чиновники получали неправомерную выгоду за содействие бизнесу, в частности прохождению товаров через таможню, за кадровые назначения. Также шла торговля в схемах отсрочки или давления на бизнес.

Ваганян утверждал, что указывал Владимиру Зеленскому на коррупционную деятельность Баканова и тот якобы пообещал привлечь тогдашнего главу СБУ к ответственности, но реальных шагов сделано не было. Баканов сейчас находится на свободе, о том, что он является подозреваемым по какому-либо уголовному делу ничего неизвестно.