Медведчук объяснил, почему не сможет выдвинуться на выборы президента Украины

Глава движения "Другая Украина" напомнил, что Владимир Зеленский незаконно лишил его украинского гражданства

Редакция сайта ТАСС

Виктор Медвенчук © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук изложил в интервью ТАСС, как юридически и технически ограничили его возможности для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Украины.

Читайте также Виктор Медведчук: Украине нужно внешнее управление под эгидой ООН

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас технические и юридические возможности для того, чтобы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Украины, Медведчук напомнил, что Владимир Зеленский незаконно лишил его украинского гражданства.

"Этот незаконный указ, на основании которого меня лишили еще и депутатских полномочий, я обжаловал в Верховном суде еще в феврале 2023 года, где дело продолжает рассматриваться, так как абсолютно никаких доказательств лишения меня гражданства нет, а вынести справедливое решение суд боится, так как последует расправа со стороны Зеленского", - заявил Медведчук.

"О какой возможности участвовать в выборах может идти речь? Для того чтобы участвовать в выборах и не только мне, но и другим кандидатам, которые будут представлять интересы не коллективного Запада и неонацистов, необходимо создать условия для проведения выборов, результаты которых могут быть признаны легитимными", - подчеркнул он.

Медведчук также отметил, что Зеленский запретил партию, против большего числа сторонников главы движения "Другая Украина", а также ввел санкции и дал команду возбудить десятки уголовных дел. "Но самое главное - он лишил электорат, интересы которого я защищал и защищаю, гражданских прав", - резюмировал Медведчук.