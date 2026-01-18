Советник главы Гагаузии: органы управления автономии сохраняют функциональность

На окружение главы региона Евгении Гуцул и местный парламент оказывается "колоссальное давление" со стороны Кишинева, подчеркнул Михаил Влах

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Органы управления Гагаузской автономии Молдавии сохраняют функциональность после ареста главы региона Евгении Гуцул и ухода с поста председателя Народного собрания Дмитрия Константинова. Об этом рассказал ТАСС советник главы автономии Михаил Влах.

"Автономия не только сохранила функциональность, но и работает как часы. Бюджет принят. Мы вышли огромным плюсом, даже в два раза увеличили помощь в рамках программы "Первое жилье" для помощи молодым. Пенсионеры и другие категории вовремя получают надбавки на отопительный сезон. То есть все задачи, которые стоят на повестке дня, решаются. По плану идет подготовка к очередным выборам в Народное собрание (НСГ)", - заверил советник.

При этом он рассказал, что на окружение Гуцул и местный парламент оказывается "колоссальное давление" со стороны Кишинева с целью подчинения региона интересам прозападной Партии действия и солидарности, которая контролирует парламент Молдавии. По словам Влаха, оно осуществляется через правоохранительные органы, чинятся административные препятствия.

После победы на выборах в 2023 году Гуцул заявила о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит прозападное правительство Молдавии. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. 5 августа 2025 года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор".

В ноябре 2025 года об уходе с поста председателя НСГ заявил Дмитрий Константинов. В декабре он был заочно приговорен к двенадцати годам тюрьмы по обвинению в финансовых нарушениях. Президиум НСГ назвал приговор политической расправой со стороны центральных властей.