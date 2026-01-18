Немецкий политик призвала вывести войска США из ФРГ после слов Трампа о пошлинах

У базы близ населенного пункта Бюхель, по неподтвержденным данным, находятся до 20 американских ядерных боеголовок

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен считает, что необходимо вывести американские войска из Германии в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии.

"Необходимо, наконец, вывести американских военнослужащих из Германии - и хранящиеся в Бюхеле (на базе у населенного пункта Бюхель - прим. ТАСС) атомные бомбы США вместе с ними", - написала она в X. "И тем более нужно остановить запланированное размещение американских ракет средней дальности, которые еще больше превращают Германию в мишень", - отметила Дагделен.

У базы близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), по неподтвержденным данным, находятся до 20 американских ядерных боеголовок.

Как объявил ранее Трамп через социальную сеть Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой".