Глава ЦБ Латвии: Европа уже воюет с Россией

Конфликт фактически не разворачивался "на земле", но происходит вследствие якобы "постоянных" кибератак, диверсий и нарушения воздушного пространства, заявил Мартиньш Казакс

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс © REUTERS/ Ints Kalnins

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью британской газете Financial Times выразил мнение, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией.

"Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны [с Россией]", - сказал Казакс, уточнив, что конфликт фактически не разворачивался "на земле", но происходит вследствие якобы "постоянных" кибератак, диверсий на подводных кабелях и нарушения воздушного пространства.

По его словам, ЦБ Латвии на протяжении четырех-шести лет разрабатывал планы решения проблем с финансовой нестабильностью, которые, в том числе, учитывают сценарии якобы возможного нападения России на страны ЕС.

7 марта 2025 года Мартиньш Казакс первым из членов Совета управляющих ЕЦБ заявил, что конфискация замороженных активов ЦБ РФ возможна и необходима.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.