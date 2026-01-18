AFP: Макрон выступает за применение против США "антипринудительного" инструмента ЕС

По словам источника, президент Франции также считает, что угрозы Вашингтона "ставят под сомнение обоснованность торгового соглашения" между ЕС и США, предусматривающего ведение нулевых таможенных пошлин на американские товары в Европе

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за использование в противостоянии с США вокруг Гренландии так называемого антипринудительного инструмента ЕС (ACI), если президент США Дональд Трамп воплотит в жизнь свои угрозы о введении пошлин в отношении европейских стран. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение французского лидера.

"Глава государства будет в течение всего дня поддерживать контакты со своими европейскими коллегами. Он потребует задействовать антипринудительный инструмент, [если США действительно поднимут пошлины на европейские товары]", - заявил источник.

По его словам, Макрон также считает, что угрозы Вашингтона "ставят под сомнение обоснованность торгового соглашения" между ЕС и США, предусматривающего ведение нулевых таможенных пошлин на американские товары в Европе. Данное соглашение было подписано летом прошлого года и подразумевало сохранение пошлин на товары из ЕС на уровне 15%, тогда как в Европе для американских товаров вводились нулевые пошлины.

Инструмент ACI вступил в силу в 2023 году, он призван "защищать ЕС и страны сообщества от экономического принуждения со стороны третьих стран", говорится в регламенте. По словам европейских чиновников, угроза Трампа использовать тарифы, чтобы заставить Данию отдать Гренландию и вынудить ЕС отказаться от принудительных мер в отношении американских технологических компаний, подпадает под это определение. ACI также позволяет Евросоюзу блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок банковских, страховых и других финансовых услуг.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.