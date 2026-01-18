В Гааге потребовали ответа на угрозы США ввести пошлины из-за Гренландии

Европа должна установить границы, заявил нидерландский депутат, глава фракции оппозиционного блока "зеленых левых" и Партии труда Йессе Клавер

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Страны ЕС должны выработать быстрый и решительный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные торговые пошлины с целью добиться согласия на передачу Гренландии Соединенным Штатам. Такое мнение высказал нидерландский депутат, глава фракции оппозиционного блока "зеленых левых" и Партии труда Йессе Клавер.

"Решение Трампа провоцировать и шантажировать еще раз доказывает: Европа должна установить границы. Покорность и лесть не сработают. Это требует быстрого, единого и решительного ответа", - написал он в X.

Трамп 17 января в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.