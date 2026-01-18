Bild: военнослужащим Бундесвера внезапно приказали покинуть Гренландию

По данным газеты, 15 солдат и офицеров должны покинуть остров на лайнере авиакомпании Icelandair

© Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно в воскресенье утром получили приказ из Берлина срочно покинуть остров. Об этом сообщила со ссылкой на собственные источники газета Bild.

По ее данным, 15 солдат и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули уже находятся в аэропорту Нуука и должны покинуть ее на лайнере авиакомпании Icelandair. При этом какого бы то ни было обоснования внезапности отлета передовая группа Бундесвера от властей ФРГ не получила, утверждает газета. Все запланированные мероприятия на месте отменены. Причем официальных заявлений не было, все делается в условиях секретности, отмечает Bild.

Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключает, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.

Как объявил ранее Трамп через социальную сеть Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам главы Белого дома, это решение вступит в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, он фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой".