Медведчук рассказал, что спасет Украину

Глава движения "Другая Украина" считает, что это внешнее управление под эгидой ООН

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук © Алексей Дружинин/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Внешнее управление под эгидой ООН - единственное, что спасет Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Есть только один механизм, который позволит проведение выборов и признание их результатов легитимными. Он был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, исходя из исторически сложившейся миротворческой практики Организации Объединенных Наций, - сказал Медведчук.

С целью восстановления конституционного правопорядка, возобновления законности, организации и проведения справедливых демократических выборов в соответствии со статьями 39 и 41 Устава ООН Советом безопасности ООН может быть введено внешнее управление путем создания Временной администрации под эгидой ООН".

Согласно международной практике, как пояснил политик, временная администрация должна взять на себя организацию и проведение справедливых и демократических выборов президента Украины, Верховной рады, органов местного самоуправления, формирование новых легитимных институтов государственной власти, содействие восстановлению верховенства права, разработку новой Конституции Украины. Кроме того, временная администрация должна ввести запрет деятельности организаций национал-радикального характера, распространение и популяризацию такой идеологии, обеспечить восстановление прав граждан на вероисповедание, прекращение репрессий в отношении единственной канонической церкви - Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. Также администрации необходимо создать условия для восстановления территорий и привлечения для этого финансовых ресурсов путем учреждения свободной экономической зоны.

"Без временной администрации невозможно провести справедливые и демократические выборы президента Украины, Верховной рады Украины, органов местного самоуправления, сформировать новые легитимные институты государственной власти. А без этого невозможно восстановить верховенство права и обеспечить правопорядок в стране", - подчеркнул Медведчук.

Он также обратил внимание, что механизм временного внешнего управления "предлагает сегодня и президент США Дональд Трамп в Венесуэле и секторе Газа, где предусматривается демилитаризация и переходное техническое правительство под контролем нового международного переходного органа - "Совета мира".