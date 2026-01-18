Орбан: Трамп попросил Венгрию войти в число основателей "Совета мира" для Газы

Венгерский премьер-министр заявил, что его страна приняла "это почетное приглашение"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп попросил Венгрию войти в число государств-основателей "Совета мира", который будет управлять сектором Газа. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, опубликовав письмо главы американской администрации.

"Усилия Венгрии во имя мира признаны! Президент Трамп попросил нас присоединиться к работе "Совета мира" в качестве основателя. Конечно, мы приняли это почетное приглашение", - написал Орбан в Х.

Он опубликовал фотокопию письма Трампа, в котором, в частности, говорится: "Как председатель совета я официально приглашаю Венгрию присоединиться к нему в качестве государства-основателя и предлагаю вам представлять ее в "Совете мира" в соответствии с его уставом".

"Это будет уникальный совет, каких раньше еще не было", - заверил президент США. К своему посланию из Вашингтона в Будапешт он приложил всеобъемлющий план урегулирования в палестинском анклаве и устав "Совета мира", который должен быть подписан и ратифицирован.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Орбан согласился на предложение Трампа войти в состав "Совета мира". Приглашения к участию в работе этого международного органа, который будет временно управлять Газой, получили также лидеры нескольких других государств.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории Газы. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".