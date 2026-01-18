Верховный представитель "Совета мира" назвал приоритет в своей работе

По мнению Николая Младенова, это немедленное оказание гуманитарной помощи в Газе

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 18 января. /ТАСС/. Верховный представитель "Совета мира" для Газы Николай Младенов считает своим приоритетом "немедленное оказание гуманитарной помощи" в регионе. Об этом Младенов заявил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сейчас, когда мы начинаем второй этап прекращения огня, наша задача - консультировать, поддерживать и направлять Национальную комиссию, чтобы она могла организовать немедленное оказание гуманитарной помощи, восстановить оказание основных услуг населению и обеспечить, чтобы все оружие в Газе находилось под исключительным контролем законной власти. Это необходимо для продвижения к восстановлению разрушенного и строительства устойчивого пути к прочному миру и процветанию для палестинцев и израильтян. Благодарю вас за постоянную поддержку посредников и всех партнеров, которые делают этот критически важный переход возможным", - написал Младенов, бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу, который был назначен на пост Верховного представителя "Совета мира" для Газы.

Он выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу "за его мужественное лидерство и решительную дипломатию", сделавшие возможным формирование Национального комитета по управлению сектором Газа, которое возглавил представитель Палестинской национальной администрации, бывший заместитель министра, отвечавший за развитие промзон, Али Шаат. Младенов также поблагодарил Трампа за создание "Совета мира" по управлению Газой под председательством американского лидера.

В "Совет мира" также вошли спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".