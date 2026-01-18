МИД Ирана заявил о причастности Израиля и США к беспорядкам в стране

Источник ТАСС в правительстве республики сообщал, что беспорядки являются тщательно спланированной операцией иностранных спецслужб

ТЕГЕРАН, 18 января. /ТАСС/. Израиль и США причастны к организации беспорядков в Иране. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Для нас совершенно очевидно, что США и сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) сыграли прямую роль в недавних событиях в Иране", - сказал он на брифинге.

Ранее источник ТАСС в правительстве республики сообщил, что беспорядки, происходившие в последние время в Иране, являются тщательно спланированной операцией иностранных спецслужб и Тегеран располагает соответствующими доказательствами.