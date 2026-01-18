Посол Швеции в РФ указала, что будущее Гренландии должна решать Дания

Так Кристина Юханнессон ответила на вопрос о том, как Стокгольм относится к тому, что США пытаются присоединить остров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Будущее Гренландии должно решаться Данией. Об этом заявила посол Швеции в РФ Кристина Юханнессон в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Твердо подтверждаем, что мы стоим за Данию и Гренландию. То есть будущее Гренландии решается Королевством Дания", - отметила она, отвечая на вопрос о том, как Стокгольм относится к тому, что США пытаются присоединить Гренландию.

Новый посол Швейцарии в РФ Юрг Стефан Бурри, комментируя, почему ЕС не вводит санкции против США после происходящего вокруг Венесуэлы и Гренландии, указал, что для таких санкций в настоящее время якобы "нет законных оснований". "Швейцария следует санкциям ООН и санкциям Евросоюза, которые налагаются после многократных серьезных нарушений международного права", - добавил он.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.