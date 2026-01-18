Стубб призвал к мирному решению проблем между Данией и США

Президент Финляндии добавил, что поддерживает Данию и Гренландию в этом вопросе





СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб призвал к мирному решению территориальных споров между Данией и США.

"Среди союзников проблемы лучше решать через обсуждение, а не давление", - написал президент в субботу в X, уточнив, что поддерживает Данию и Гренландию в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп 17 января в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии