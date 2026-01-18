Советник премьера Катара вошел в исполнительный совет по управлению Газой

Али аз-Завади сыграл важную роль в посреднических усилиях Дохи, сообщили в заявлении Международного медиаофиса страны

ДОХА, 18 января. /ТАСС/. Советник катарского премьер-министра по стратегическим вопросам Али аз-Завади назначен представителем эмирата в исполнительном совете по управлению сектором Газа. Об этом говорится в заявлении Международного медиаофиса Катара.

Как отмечается, аз-Завади сыграл важную роль в посреднических усилиях Дохи, способствуя диалогу между палестинским движением ХАМАС, Израилем и другими сторонами, а также внес вклад в реализацию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса в палестинском анклаве.

"В связи с этим Али аз-Завади от имени Государства Катар продолжит свои усилия, направленные на поддержку продолжающегося мирного процесса через исполнительный совет Газы, а также примет участие в других соответствующих международных инициативах", - указывается в документе.

14 января МИД Египта объявил о формировании палестинского комитета технократов, который будет заниматься вопросами управления сектором. Новый административный орган возглавит палестинский политик из Газы Али Шаат. 16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" по управлению палестинским анклавом под председательством Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр. Представителем "Совета мира" в секторе Газа станет бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. При аппарате Младенова будет действовать исполнительный совет, в который также войдут министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад, государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими, бывший вице-премьер Нидерландов Сигрид Кааг.