Германия пообещала "европейский ответ" на пошлины США

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не позволит Соединенным Штатам запугать себя

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не позволит Соединенным Штатам запугать себя новыми пошлинами из-за ситуации вокруг Гренландии. Германские власти согласовывают свои действия с партнерами из Европы, после чего последует европейский ответ, отметил он.

"Мы не можем позволить шантажировать себя тем, что именно сейчас происходит", - сказал он на новогоднем приеме районного отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Рейнланд-Пфальце. "Мы не позволим себя запугать - ни пошлинами, ни словами, ни угрозами. Здесь мы должны быть ясными - спокойными, но ясными", - приводит слова Клингбайля агентство DPA. Он отметил, что Германия не может пойти по пути, на который ступил президент США Дональд Трамп.

"Мы сейчас очень тесно согласовываем наши действия с европейскими партнерами. На эту угрозу и это вчерашнее заявление [Трампа] последует европейский ответ", - пообещал вице-канцлер.

Как объявил 17 января Трамп в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой".