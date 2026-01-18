Восемь стран НАТО: угрозы США пошлинами подрывают трансатлантические отношения

Действия Вашингтона могут привести в эскалации, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции

Президент США Дональд Трамп © Tom Brenner/ Getty Images

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против восьми стран НАТО из-за Гренландии подрывают трансатлантические отношения и могут привести к эскалации напряженности. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Текст распространила пресс-служба правительства ФРГ.

"Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии. Опираясь на начавшийся на прошлой неделе процесс, мы готовы вступить в диалог - на основе принципов суверенитета и территориальной целостности. Мы твердо отстаиваем эти принципы", - подчеркивается в документе. "Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации. Мы и впредь будем реагировать единым фронтом и согласованно. Мы полны решимости сохранить наш суверенитет", - отмечается в заявлении. В нем также указывается, что обеспечение безопасности в Арктике является общей задачей НАТО, а учения Arctic Endurance, которые координирует Дания, якобы не представляют ни для кого угрозы.

Ранее Трамп заявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном.