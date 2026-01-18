В Бундесвере утверждают, что выполнили задачу в рамках миссии в Гренландии

Представитель миссии ВС ФРГ Петер Милевчук назвал "очень позитивным и конструктивным" сотрудничество с датскими коллегами

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) утверждает, что немецкие военные выполнили свою задачу в рамках миссии в Гренландии.

"Мы выполнили нашу первоначальную задачу - изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки", - сказал представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук в интервью медиагруппе Funke. Он назвал "очень позитивным и конструктивным" сотрудничество с датскими коллегами. "Как я уже сказал, мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Мы теперь поедем домой с результатами", - заявил военный журналистам в аэропорту столицы Гренландии Нуука.

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила о том, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно в воскресенье утром получили приказ срочно покинуть остров. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули, которые, по данным издания, должны были улететь самолетом авиакомпании Icelandair. При этом какого бы то ни было разъяснения касательно внезапности отлета передовая группа от властей ФРГ не получила, утверждает газета. Все запланированные мероприятия на месте отменены, официальных заявлений не было, все делается в условиях секретности.

Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключает, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.