SANA: в Ракке при обстреле со стороны курдов погибли не менее двух человек

ТУНИС, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере два мирных жителя погибли в городе Ракка на северо-востоке Сирии в результате обстрела со стороны бойцов курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщает агентство SANA.

По его информации, в городскую больницу поступили не менее 10 раненых.

Ранее передовые части сирийской армии вошли в центральные районы города Ракка - административного центра одноименной провинции, который расположен на берегу реки Евфрат в 520 км к северо-востоку от Дамаска.

В субботу вооруженные силы арабской республики начали размещение на территории провинции Ракка после установления контроля над городом Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, откуда ушли формирования СДС. Там они заняли не менее восьми населенных пунктов, которые ранее контролировали курды. К вечеру оперативное командование вооруженных сил сообщило о контроле над городом Табка, где находится Евфратская ГЭС. Курдская коалиция со своей стороны расценила действия правительственных сил как "нарушение двусторонних договоренностей, достигнутых при содействии международных посредников".