Иран не закрывал ни одного иностранного посольства в Тегеране

Официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи отметил, что некоторые проблемы, с которыми недавно столкнулись посольства и консульства, были вызваны временными перебоями в работе интернета

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Иранские власти не издавали распоряжений о закрытии каких-либо дипломатических представительств в Тегеране в период недавних антиправительственных выступлений. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Иран не закрывал ни одного иностранного посольства в Тегеране", - приводит его слова новостной портал Baghdad Today. Дипломат отметил, что "некоторые проблемы, с которыми недавно столкнулись посольства и консульства, были вызваны временными перебоями в работе интернета и исключительными обстоятельствами внутри страны".

Багаи пояснил, что, по его мнению, "напряженная обстановка вызвала обеспокоенность у некоторых дипмиссий, которые решили временно перевести часть своего персонала за пределы Ирана". Подобные решения, добавил представитель внешнеполитического ведомства, "не подразумевают никаких ограничений дальнейшей дипломатической деятельности" в республике.