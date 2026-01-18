ТАСС: военнослужащие ФРГ могли покинуть Гренландию транзитом через Рейкьявик

Источник рассказал, что в расписании перевозчика значится только один рейс из Нуука

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие Бундесвера могли покинуть Гренландию транзитным авиаперелетом через столицу Исландии - Рейкьявик. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

"Военнослужащие ФРГ могли покинуть остров рейсом авиакомпании Icelandair из Нуука до Рейкьявика", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что в расписании данного перевозчика на сегодня значится только один рейс из Нуука - в Исландию.

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила о том, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно получили приказ срочно покинуть остров. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули, которые, под данным издания, должны были улететь самолетом авиакомпании Icelandair. При этом какого бы то ни было обоснования внезапности отлета передовая группа от властей ФРГ не получила, утверждает газета. Все запланированные мероприятия на месте отменены, официальных заявлений не было, все делается в условиях секретности.

Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключает, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.