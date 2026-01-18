В Хорватии выступили за единый европейский подход к проблеме Гренландии

В Загребе также выразили уверенность в том, что опасения США по поводу безопасности в Арктическом регионе "могут быть сняты путем диалога" и "при уважении территориальной целостности Дании"

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 18 января. /ТАСС/. Власти Хорватии считают Гренландию частью Дании и выступают за единый европейский подход к проблеме принадлежности острова в случае воплощения в жизнь угроз США в его отношении.

"Позиция правительства Хорватии ясна: союзники в рамках НАТО должны уважать принципы суверенитета и территориальной целостности друг друга, а Гренландия является частью Дании. Мы выступаем за единую и скоординированную позицию Европы в случае реализации заявлений США", - говорится в сообщении пресс-службы хорватского кабинета.

В Загребе также выразили уверенность в том, что опасения США по поводу безопасности в Арктическом регионе "могут быть сняты путем диалога" и "при уважении территориальной целостности Дании".

17 января американский президент Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом он утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.