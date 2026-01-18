Додик: ЕС сталкивается с последствиями своей же политики в Гренландии

Президент Республики Сербской заявил, что европейцам было легко играть по своим собственным правилам, пока они находились под защитой США

БЕЛГРАД, 18 января. /ТАСС/. Евросоюз сталкивается с последствиями собственной политики прошлых лет на фоне планов США относительно Гренландии. Такое мнение выразил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

"Европа сейчас живет с последствиями своих прошлых решений. Те, кто когда-то пренебрегал всеми нормами и ценностями, кто попирал правила, уважавшиеся десятилетиями, вдруг вспомнили о концепции принципов. Абсурдно и цинично, что те же самые европейские элиты теперь позволяют себе поучать других о "международном праве" и "суверенитете", особенно с учетом их поведения в бывшей Югославии", - написал Додик в Х.

По словам политика, европейцам "было легко играть по своим собственным правилам, пока власть была на их стороне" и они находились под защитой США. "Когда президент США Дональд Трамп провозгласил лозунг "Америка прежде всего" и ключевые решения больше не принимаются в европейских кулуарах, они вдруг захотели сослаться на то самое международное право, которое они первыми нарушили и нарушали снова и снова", - подчеркнул лидер боснийских сербов.

17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.