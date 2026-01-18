В Бундесвере не раскрывают деталей миссии в Гренландии

В Минобороны ФРГ заявили, что группа немецких военных планово завершила свою миссию

Солдаты Бундесвера в аэропорту в Нууке, Гренландия © Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) не стал раскрывать детали завершившейся в воскресенье миссии немецких военнослужащих в Гренландии.

"Просим понять, что мы не можем отвечать на вопросы, касающиеся содержания разведывательной миссии, по соображениям военной безопасности", - заявил ТАСС представитель оперативного командования Бундесвера.

В Минобороны ФРГ утверждают, что группа немецких военных "сегодня планово завершила свою миссию" в Гренландии. "Военные смогли получить на месте важные сведения. На этой основе теперь вместе с нашими партнерами в рамках НАТО будут согласованы возможные меры по укреплению безопасности в Северной Атлантике и в Арктике", - отмечается в заявлении ведомства.

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила о том, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно в воскресенье утром получили приказ срочно покинуть остров. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули, которые, под данным издания, должны были улететь самолетом авиакомпании Icelandair. При этом какого бы то ни было разъяснения касательно внезапности отлета передовая группа от властей ФРГ не получила, утверждает газета. Все запланированные мероприятия на месте отменены, официальных заявлений не было, все делается в условиях секретности.

Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключает, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.