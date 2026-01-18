Генерал де Вилье: НАТО не будет воевать с США из-за Гренландии

Экс-начальник Главного штаба ВС Франции отметил, что ограниченный контингент французских альпийских стрелков направлен на остров лишь для проведения "оценочной миссии" и подготовки возможной отправки более крупных контингентов

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Страны НАТО не будут задействовать статью 5 устава организации в случае возможной военной операции США по захвату Гренландии. Такое мнение выразил газете Le Journal du Dimanche бывший начальник Главного штаба ВС Франции Пьер де Вилье.

"Зонтик безопасности, который существовал до сих пор благодаря статье 5 НАТО, трещит по швам под воздействием заявлений президента [США Дональда] Трампа. Но давайте проясним: мы не будем применять статью 5 против США, которые являются центральной опорой НАТО. Они финансируют более 50% НАТО. И мы будем вынуждены атаковать их? Такой ситуации не будет. Не будет против Соединенных Штатов войны, ведущейся другими странами - членами НАТО", - сказал генерал. Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны НАТО и обязывает всех участников альянса отвечать на любое нападение на одну из входящих в него стран.

Генерал добавил, что ограниченный контингент французских альпийских стрелков направлен в Гренландию лишь для проведения "оценочной миссии" и подготовки возможной отправки более крупных контингентов. "Является ли это адекватным ответом на притязания Соединенных Штатов? Будущее покажет. Мы должны продемонстрировать солидарность в рамках ЕС, адаптироваться к новой ситуации и проявить необходимую силу, даже если она не будет такой же, как у США", - сказал де Вилье.

По мнению генерала, прежний мировой порядок, который регулировался международными организациями, уступил место "закону силы". Он считает, что Трамп преследует цель расширения территории США, в связи с чем, по мнению де Вилье, европейским странам следует "проявлять твердость", иначе их будут считать слабыми и они станут "добычей более сильных". По словам экс-начальника Главного штаба ВС Франции, страны Европы "готовы вести военные операции, но не войну", поэтому следует ускорить перевооружение европейских армий. Восстановление их способности вести войну, как считает де Вилье, может занять около 10 лет.

17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").