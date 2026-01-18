Нидерланды призвали усилить присутствие НАТО в Арктике

И.о. министра обороны королевства Рубен Брекелманс таким образом прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении европейских стран, выступающих против приобретения Гренландии Вашингтоном

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Арктический регион, включая Гренландию, имеет стратегическое значение для безопасности стран НАТО и требует "усиленного присутствия" альянса. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Он комментировал высказывания президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении европейских стран, выступающих против приобретения Гренландии Вашингтоном и направивших туда военных для участия в подготовке учений НАТО. "Арктика - это регион стратегического значения, в том числе для нашей безопасности. Мы все согласны с тем, что присутствие НАТО в Арктике должно быть усилено", - написал он в X.

Выступая в эфире телеканала NPO 1, Брекелманс также подчеркнул, что речь идет "не о провокациях против США", а о плановой оборонной деятельности. "Мы занимались подготовкой военных учений, потому что мы видим: Арктика имеет стратегическое значение для нас с точки зрения военных маршрутов, доступа к ископаемым ресурсам и расположения систем противоракетной обороны", - заявил он.

17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". Трамп также утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.