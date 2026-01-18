ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Бессент: США не собираются делегировать кому-либо свою безопасность

По словам главы американского Минфина, борьба за Арктику в перспективе реальна и присоединение Гренландии к Соединенным Штатам помогло бы избежать конфликта
НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены отдавать вопрос своей национальной безопасности на откуп другим странам. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя притязания Вашингтона на Гренландию.

"Президент [США Дональд] Трамп мыслит стратегически и смотрит дальше следующего года в вопросе того, что может случиться в войне за Арктику. Мы не собираемся делегировать кому-либо свою безопасность. Мы не собираемся отдавать на откуп другим странам безопасность нашего полушария", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

По словам главы американского Минфина, борьба за Арктику в перспективе реальна и присоединение Гренландии к Соединенным Штатам помогло бы избежать конфликта. "Лучше сейчас последовать "миру через силу", сделать ее (Гренландию - прим. ТАСС) частью США и избежать конфликта, так как прямо сейчас мы самая "горячая" и самая сильная страна в мире. От европейцев исходит слабость, а от США - сила", - заявил Бессент.

Трамп 17 января в Truth Social написал, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). 

