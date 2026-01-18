В МО Эстонии заявили о намерении принять участие в учениях в Гренландии

Глава ведомства Ханно Певкур сообщил, что пока республика не направляла своих военнослужащих на остров и прорабатывает "технические детали" этого процесса

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Эстония намерена участвовать в военных учениях в Гренландии, невзирая на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные торговые пошлины. Об этом заявил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

"Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно", - отметил министр в комментарии телерадиокомпании ERR. По его словам, пока Эстония не направляла своих военнослужащих в Гренландию и прорабатывает "технические детали [этого процесса]".

17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.