Курды объявили мобилизацию для отражения нападения армии Сирии на их районы

Самопровозглашенная автономная администрация на северо-востоке страны заявила, что у курдов есть только один вариант - "народное сопротивление"

Сирийские правительственные войска в военном аэропорту Аль-Джарра © Abdulmonam Eassa/ Getty Images

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Вторжение войск переходного правительства Сирии в подконтрольные курдам районы требует от населения сплочения и готовности к самообороне. С таким воззванием выступила самопровозглашенная курдская автономная администрация на северо-востоке страны.

"Мы объявляем всеобщую мобилизацию для поддержки "Сил демократической Сирии" [СДС] и противостояния экзистенциальной угрозе", - говорится в тексте, переданном телеканалом Rudaw.

В нем указывается, что "вооруженные формирования, связанные с правительством в Дамаске, нарушили достигнутое при международном посредничестве соглашение о перемирии и начали 17 января атаки на позиции курдских сил на нескольких фронтах".

"Призываем народ находиться в полной боевой готовности, защищать свои города и революционные завоевания, - подчеркивается в документе. - Мы столкнулись с войной за существование, поэтому у курдов есть только один вариант: народное сопротивление".

После разгрома отрядами СДС при поддержке США и прозападной коалиции в 2019 году террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в руках у курдов оказалось 27% территории Сирии. В субботу правительственные войска начали наступление на подконтрольные им регионы, заняв город Табка, где находится Евфратская ГЭС, и провинциальный центр Ракка.

В Дейр-эз-Зоре под контроль властей были возвращены нефтяные месторождения Эль-Омар и Эт-Танак, а также газовое месторождение Конико. Сирийские военнослужащие вступили на территорию этих объектов после вывода оттуда курдских формирований.