Бессент заявил, что Европа не может дать отпор России

Глава американского Минфина отметил, что США собираются урегулировать конфликт на Украине

Глава Минфина США Скотт Бессент © Leon Neal/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа видит, что европейские страны не могут дать отпор России. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Бессент вновь повторил тезис действующей американской администрации о том, что конфликт на Украине не начался бы в случае победы Трампа на выборах в 2020 году.

"Мы собираемся его (конфликт - прим. ТАСС) урегулировать", - добавил он.

По словам Бессента, Трамп хочет присоединить Гренландию к США, чтобы "предотвратить какие-либо действия России или Китая в отношении Гренландии в будущем".

Трамп 17 января в Truth Social написал, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").