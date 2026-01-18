CNN: Лула да Силва изучает целесообразность участия в "Совете мира" для Газы

По данным телеканала, приглашение от президента США Дональда Трампа поставило бразильского лидера перед "непростым дипломатическим выбором"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проводит консультации с советниками, чтобы оценить целесообразность вхождения страны в состав учредителей "Совета мира" для управления палестинским сектором Газа, создаваемого по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники в бразильском руководстве.

По их словам, приглашение, поступившее от Трампа, поставило бразильского лидера перед "непростым дипломатическим выбором". С одной стороны, в Бразилиа считают, что отказ от предложения Вашингтона может привести к осложнению отношений с Белым домом. С другой - участие в совете несет серьезные репутационные риски.

Основные опасения выразил главный советник президента по международным вопросам Селсу Аморим. По его мнению, присутствие Бразилии в "Совете мира" легитимизирует план Трампа, согласно которому Израиль сохраняет контроль над более чем 50% территории анклава. Это противоречит исторической позиции Бразилии, которая всегда выступала за создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года.

"Принятие приглашения будет означать наше молчаливое согласие с новой территориальной реальностью, навязанной силой, что идет вразрез с принципами бразильской дипломатии", - заявил CNN Brasil один из чиновников в бразильской администрации. Однако "прагматичное крыло" в МИД южноамериканской республики опасается, что отсутствие Бразилии за столом переговоров "окончательно отдалит ее от ключевых глобальных процессов". В то же время собеседники телеканала подчеркнули, что Лула да Силва не собирается откладывать принятие решения относительно своего участия и даст ответ в течение недели.

Ранее стало известно, что Трамп направил Луле да Силве официальное письмо с предложением присоединиться к управляющему органу анклава. В октябре 2025 года в секторе Газа начался первый этап реализации мирного плана США, представленного американским президентом.

На этой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.