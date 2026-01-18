O Globo: Лула да Силва попросил сына Болсонару "не сдаваться" перед выборами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва передал ироничное послание своему вероятному конкуренту на предстоящих выборах главы государства в октябре - сенатору Флавиу Болсонару, старшему сыну экс-президента республики. Об этом сообщила газета O Globo.

По информации издания, в декабре 2025 года глава государства проводил встречу с лидером одной из политических партий, который поддерживает тесные отношения с семьей Жаира Болсонару. В ходе разговора президент в шутливом тоне спросил собеседника, может ли тот передать одну просьбу члену Федерального сената.

"Передайте ему, чтобы он не сдавался", - заявил Лула да Силва, получив утвердительный ответ.

Как пояснила газета, этой фразой бразильский лидер "ясно дал понять", что хотел бы видеть именно Флавиу Болсонару основным соперником в борьбе за переизбрание, поскольку уверен в собственной победе над ним.

Сенатор Болсонару рассматривается как основной кандидат от правой оппозиции на выборах президента, так как его отец лишен политических прав до 2030 года и отбывает тюремное заключение сроком более 27 лет за попытку государственного переворота.