Sуria TV: в Дамаске объявили о заключении соглашения о перемирии с курдами

Все отряды коалиции "Силы демократической Сирии" переместят на восточный берег реки Евфрат, передает телеканал

© Abdulmonam Eassa/ Getty Images

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями, которое предусматривает прекращение огня на всех фронтах. Об этом сообщил телеканал Sуria TV.

По его информации, в соответствии с новыми договоренностями все отряды курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) будут перемещены на восточный берег реки Евфрат.

Документ также утверждает переход под контроль сирийский властей нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которые заняла в воскресенье правительственная армия.