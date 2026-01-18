Дейр-эз-Зор и Ракка переходят под контроль Сирии

Также все военные формирования СДС выведут из района к востоку от реки Евфрат

Редакция сайта ТАСС

© Abdulmonam Eassa/ Getty Images

ТУНИС 18 января. /ТАСС/. Сирийские провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль переходного правительства арабской республики. Об этом говорится в соглашении о прекращении огня между сирийской армией и курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), подписанном временным президентом страны Ахмедом аш-Шараа.

Согласно тексту, опубликованному его канцелярией, документ предполагает "вывод всех военных формирований СДС из района к востоку от реки Евфрат в качестве предварительного шага к передислокации" и "немедленную и полную передачу контроля над провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка как в административном, так и в военном отношении сирийскому правительству".