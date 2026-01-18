ANI: Трамп пригласил Индию в "Совет мира" для Газы

Официального заявления из Нью-Дели по поводу этого предложения пока не было

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Индия получила приглашение американского президента Дональда Трампа войти в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство ANI.

"Президент США Дональд Трамп пригласил Индию войти в состав "Совета мира" для Газы", - приводит агентство слова источников.

Официального заявления из Нью-Дели по поводу этого предложения пока не было.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. Вторая фаза сделки предполагает вывод Израилем своих подразделений из палестинского анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению Газой, включая "Совет мира".