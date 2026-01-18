МО Сирии объявило о прекращении боевых действий на северо-востоке страны

Режим прекращения огня вступил в силу на всех фронтах

© Abdulmonam Eassa/ Getty Images

ТУНИС, 18 января. /ТАСС/. Министерство обороны, подчиняющееся переходному правительству Сирии, полностью прекращает боевые действия на северо-востоке страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном агентством SANA.

"Мы объявляем о вступлении в силу режима прекращении огня на всех фронтах и полной остановке боевых действий во всех зонах конфликта в рамках подготовки к открытию безопасных коридоров для возвращения жителей в свои районы и возобновления работы государственных учреждений", - указывается в тексте.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль сирийского переходного правительства. Армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.