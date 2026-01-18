Лула да Силва сообщил, что страны Латинской Америки не намерены подчиняться США

Президент Бразилии указал на необходимость защиты национальных интересов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Страны Латинской Америки не намерены подчиняться гегемонистским планам Соединенных Штатов и должны защищать свои национальные интересы для сохранения мира в регионе. С такой оценкой выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"В Латинской Америке и Карибском бассейне проживает более 660 млн человек. У нас есть свои интересы и мечты, которые мы должны защищать, - написал бразильский лидер в статье для газеты The New York Times. - Мы не станем подчиняться гегемонистским устремлениям. Построение процветающего, мирного региона на основе многостороннего подхода является единственным подходящим для нас вариантом".

По словам главы государства, агрессия США в отношении Венесуэлы и похищение законного президента республики Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес стали "еще одной прискорбной главой в непрекращающемся подрыве международного права и многостороннего порядка".

"За более чем 200 лет независимой истории [это] стало первым случаем прямого военного нападения Соединенных Штатов на Южную Америку, хотя американские войска ранее уже вмешивались в дела нашего региона", - указал Лула да Силва.

Ранее президент Бразилии раскритиковал действия США в отношении Венесуэлы. Бразильский лидер заявлял, что действия Вашингтона "переступают неприемлемую черту", представляют собой "серьезное нарушение суверенитета Венесуэлы" и создают чрезвычайно опасный прецедент для всего международного сообщества.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД южноамериканской республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране ввели чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его жены.