Sуria TV: лидер сирийских курдов подписал соглашение о перемирии

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Командующий курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди подписал новое соглашение о перемирии с войсками переходного правительства. Об этом сообщил телеканал Sуria TV.

По его информации, документ предусматривает установление режима прекращения огня на всех фронтах и укрепление государственной власти в восточных и северо-восточных регионах, которые ранее находились под контролем СДС.

Согласно договоренностям, курдские бойцы и сотрудники органов безопасности СДС войдут в структуры министерств обороны и внутренних дел Сирии "в индивидуальном порядке после обязательной проверки". Им будут присвоены воинские звания и обеспечены правительственные льготы, но при этом будет сохранен "особый статус курдских районов".

Как указывается в тексте соглашения, все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Президент арабской республики издаст также указ о назначении губернатора Хасеке, где компактно проживает основная часть курдского населения.