ТАСС: возвращающиеся из Гренландии военные ФРГ могут отправиться в Данию

Рейс в Копенгаген запланировали в графике на вечер 18 января, указал источник в аэропорту

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Возвращающиеся из Гренландии транзитом через Рейкьявик военнослужащие ФРГ, скорее всего, отправятся в Данию. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту Рейкьявика, куда прилетел самолет, на борту которого, предположительно, находятся военные.

"Ожидается, что группа военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ - прим. ТАСС), скорее всего, отправится из Рейкьявика в Данию", - сказал собеседник агентства, не уточнив целей такой поездки. Он отметил, что рейс в Копенгаген запланирован в графике на вечер 18 января и должен быть выполнен.

Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах ЕС сообщил, что военнослужащие ФРГ, скорее всего, покинули Гренландию рейсом авиакомпании Icelandair из Нуука до Рейкьявика.

В Министерстве обороны ФРГ в свою очередь пояснили, что миссия военных на острове изначально была рассчитана на 15-17 января, однако затем была продлена на сутки из-за того, что погода не позволила им отправиться на одну из станций, которую планировалось изучить.

"По договоренности с нашими партнерами мы добавили еще один день для согласования в Дании, так что разведывательная миссия заканчивается сегодня, 18 января", - сообщил ТАСС представитель оперативного командования Бундесвера.

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно получили приказ срочно покинуть остров. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. При этом, как утверждало издание, какого бы то ни было обоснования внезапности отлета передовая группа от властей ФРГ не получила.

Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключила, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.