Экс-постпред США Льют: НАТО утратит эффективность после ситуации с Гренландией

Доверие оказалось разрушенным, подчеркнул эксперт

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Притязания США на Гренландию подорвали доверие в НАТО, это приведет к тому, что Североатлантический альянс утратит свою эффективность. Такое мнение выразил бывший американский постпред при НАТО Дуглас Льют.

"Сама организация сможет выжить, однако доверие - клей, который ее скреплял на протяжении более чем 75 лет - разрушено, так что она не будет эффективной", - приводит его слова газета The Wall Street Journal.

Льют занимал должность постпреда США при НАТО с 2013 по 2017 год. До этого он также был координатором военных операций США в Ираке и Афганистане.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").