Brasil 247: сын Болсонару начнет борьбу за пост президента с поездки в Израиль

По данным издания, поездка запланирована на конец января

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Член Федерального сената Бразилии Флавиу Болсонару, старший сын экс-президента страны, намерен совершить поездку в Израиль в качестве первого шага в борьбе за пост президента республики на выборах в октябре. Об этом сообщил новостной портал Brasil 247.

По данным издания, поездка запланирована на конец января. Главная цель визита - продемонстрировать сближение с "международными правыми силами". Впоследствии политик намерен посетить ряд стран Европы и Южной Америки. Уже известно о его планах встретиться с руководством Аргентины и новыми властями Чили.

Как отмечает Brasil 247, сенатор хочет позиционировать себя как "полную противоположность" нынешнему президенту Луису Инасиу Луле да Силве во внешней политике. Если глава государства критикует действия Израиля в Газе и продолжает оценивать целесообразность участия в созданном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира", то сенатор намерен выразить полную поддержку действиям еврейского государства и мирному плану Вашингтона.

Ранее Лула да Силва иронично посоветовал Флавиу Болсонару "не сдаваться" перед выборами, фактически признав его своим главным соперником. Сам экс-президент Жаир Болсонару не может участвовать в гонке, так как отбывает тюремный срок за попытку госпереворота и лишен политических прав до 2030 года.